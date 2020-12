Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto alla trasmissione di Radio Rai "Radio anch'io lo Sport" e ha parlato dell'eventualità di una riapertura degli stadi al pubblico: "Speriamo che dopo il 6-7 gennaio, quando si dovrebbe procedere all'apertura di alcune infrastrutture turistiche, probabilmente anche il calcio potrà ritrovare i tifosi. È un augurio, un auspicio".



Sul campionato di Serie A: "È un campionato avvincente, che sta tracciando qualche sorpresa ma privo dell'elemento fondamentale, quel consumatore appassionato del prodotto che è il tifoso. Si sente, si vede, è uno spettacolo monco. Per quanto ancora lo sarà, non lo so, dipende dall'evoluzione della pandemia".



Gravina, tra i firmatari della lettera inviata al Governo nei giorni scorsi, ha anche parlato dell'argomento stadi: "È fondamentale puntare a un calcio moderno che si possa confrontare a livello internazionale, insieme con lo sviluppo dei settori giovanili. Dobbiamo lavorare su questo e facilitare le forme di investimento. Non riusciamo a comprendere come mai a fronte di investitori che vogliono mettere delle risorse in un territorio, ci sia ancora un blocco legato a delle norme che lo impediscono".



Infine, il numero uno di via Allegri ha esposto la sua riflessione sul format dei campionati: "C'è da rivedere il format, porre in essere questa riforma per una maggiore sostenibilità. È una riforma trasversale che coinvolge il mondo del calcio e con la quale, per esempio, la Lega Pro avrebbe maggiori risorse e condizioni migliori per dare il proprio contributo alla formazione dei giovani professionisti".