Gabriele Gravina, intercettato dall'Ansa, ha voluto smentire le indiscrezioni che lo vedevano come possibile candidato alle prossime elezioni in Abruzzo per la coalizione di centro-sinistra. "Non è mia intenzione entrare in politica né oggi né in futuro - le parole del numero uno della Figc -. Nessuno me lo ha chiesto, il mio mondo è lo sport, evitiamo strumentalizzazioni".