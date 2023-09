Lo si era intuito piuttosto chiaramente dalle recenti dichiarazioni dei due protagonisti di questa brutta storia che non ha certamente contribuito a dare una bella immagine della Nazionale e del calcio italiano in giro per il mondo. Non si sono lasciati bene l’ex ct Roberto Mancini - fresco di nomina alla guida dell’Arabia Saudita - e il presidente federale Gravina, dopo una storia di 5 anni che ha portato in dote un Europeo che mancava dal lontano 1968 ma anche una cocente delusione come la seconda esclusione consecutiva dalla fase finale di un Mondiale.di Mancini di chiudere anticipatamente un contratto che sarebbe scaduto soltanto nel 2026 e citare in giudizio l’ex ct.- Per la FIGC il clamoroso ribaltone dello scorso 13 agosto non sarebbe stato motivato con giustificazioni ritenute valide, considerando che in più di una circostanza,. “Abbiamo affrontato una crisi senza precedenti nella storia della Nazionale, soprattutto per le modalità utilizzate. Abbiamo reagito mettendo da parte la rabbia ed evitando di far prevalere certi personalismi”, ha detto il presidente federale manifestando tutta la sua amarezza e non soltanto per un epilogo inaspettato e maldigerito. Le improvvise dimissioni di Mancini - a meno di un mese da due impegni ufficiali della massima delicatezza come le sfide di qualificazione all’Europeo contro Macedonia del Nord ed Ucraina (9 e e 12 settembre) -nella prima conferenza stampa da nuovo ct, potrebbe avere uno strascico giudiziale per chiarire l’applicabilità della clausola sottoscritta al suo tempo col Napoli e l’eventuale infrazione di un patto siglato col presidente De Laurentiis.- E’ una questione di soldi ma non soltanto:, visto che il numero uno di via Allegri ha più volte precisato che la relazione con l’ormai ex ct fosse molto buona anche al di fuori dall’ambito professionale.. Una storia dall’epilogo decisamente poco gradevole per ciò che è e dovrebbe rappresentare la Nazionale e la sensazione, non smentita a microfoni spenti, che non sia finita qui.