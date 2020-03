La cassa integrazione per Ronaldo?

"No, per quelli che giocano in Lega Pro, il cui stipendio lordo è di 30mila euro all’anno. È impensabile toglierglielo senza far saltare tutto il sistema"



Il calcio non ha fatto proprio una bella figura. Anzi, ha dato la sensazione di voler giocare con l’emergenza, piegandola ai propri interessi

"Non sono d’accordo. Nei primi giorni della crisi sanitaria, nel calcio c’è stato un dibattito aperto. C’era un decreto del governo che consentiva di giocare, sia pure a porte chiuse. E c’era la posizione dei titolari di licenze sulle gare, che ventilavano cause di risarcimento se non si fosse giocato. Si era tra due fuochi. Non era facile scegliere. Chi ci ha dipinti come menefreghisti, lo ha fatto artatamente per interessi di posizionamento personale all’interno del nostro mondo".



Però non negherà che nel calcio gli stracci sono volati anche in queste ore. Mentre il virus infuriava, c’era Zhang che dava del pagliaccio a Dal Pino, Agnelli che dava del furbo a Lotito, il portavoce della stessa Lazio che gridava: ci vogliono fregare lo scudetto. C’è una strana “educazione” al bullismo, a cui si adegua anche l’ultimo arrivato, un ragazzino cinese di ventotto anni. Non è troppo?

"Sì, questo individualismo è una malattia che il calcio paga caro. Mi auguro che l’isolamento obbligato, a cui ci chiama l’emergenza, faccia riflettere molti. Se non facciamo sistema, ci danneggiamo l’un l’altro"

"Ogni terremoto ha le sue macerie, non me lo nascondo. E sono molto preoccupato. C’è una negatività finanziaria pregressa su cui si abbatte adesso questo tsunami. Non sarà facile rialzarci. Dobbiamo porci subito il problema e ribaltarlo anche sui nostri interlocutori che hanno una responsabilità politica. Chiedo al governo sospensione e rinvio di adempimenti fiscali, rateizzazioni. E il riconoscimento di una causa di forza maggiore che consenta alle Federazioni di riconsiderare molti impegni contrattuali. Poi dobbiamo attivare meccanismi interni di autosostentamento, come un fondo tra credito sportivo e federazione. E dobbiamo valutare una tutela per i calciatori che non giocano e che rappresentano un onere pesante per le società. Penso ad ammortizzatori come la cassa integrazione speciale".