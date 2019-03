Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato durante il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano.



RIPARTENZA - "Vedo molta serenità, stiamo vivendo questo momento con grande attesa. Siamo tutti convinti che è il momento giusto, avremo questi quattro mesi di grande attività sportiva con gli Europei Under-21 e il Mondiale femminile. C'è una speranza volta all'ottimismo, i risultati possono aiutare le riforme"



NAZIONALE - "Piena di entusiasmo, che riesca a raccontare una nuova storia ai tifosi. Dobbiamo fare i complimenti a Mancini per aver correttamente interpretato le nostre idee. Dobbiamo credere nel miglior risultato possibile sapendo che abbiamo iniziato un nuovo percorso, arrivano tantissime indicazioni positive"



EVENTI NEGATIVI NEL CALCIO - "Devono vergognarsi i diretti interessati, non io. Noi siamo molto severi e attenti a queste minacce che arrivano da soggetti inqualificabili, abbiamo adottato dei provvendimenti e alcune risposte sono arrivate in maniera tempestiva. Se la sfida è questa, la accettiamo: ma vinceremo noi"



CARRIERA DIVISA PER ARBITRI TRA CAMPO E VAR - Messaggio molto importante di un'AIA viva e dinamica. Credo che sia giusto accompagnare in un processo di solidarietà gli arbitri che hanno scelto il professionismo e poi a quarant'anni si ritrovano con una famiglia a carico dismessi. Mi piace poter dividere le carriere, credo che sia un altro segnale importante, così come lo è la 'room control' centralizzata della VAR, manifestando in tempo più o meno reale i risultati della VAR. Mi piace l'idea di una VAR qui, dobbiamo stare al passo con i tempi"