”. Il presidente della FIGCha commentato così l’approvazione all’unanimità del nuovo sistema delle Licenze Nazionali 2024-2025 in occasione della riunione odierna del Consiglio Federale, l’ultima del 2023, durante la quale è stata approvata anche la versione integrale in lingua italiana e in lingua inglese del Manuale delle Licenze UEFA Edizione 2023.- Tra le novità figurano(solo per le società finaliste dei play off di Serie B e di Serie C il termine è fissato all’11 giugno), l’introduzione, in alternativa alla garanzia fideiussoria, del deposito a garanzia del cosiddetto escrow account eda parte delle società partecipanti ai play off di Serie B e Serie C. Durante la stessa discussione- Ricordando la necessità dell’Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto convocata per il prossimo 11 marzo, con l’obiettivo di eliminare il cosiddetto diritto d’intesa che blocca di fatto ogni possibile percorso di riforma, il presidente federale ha pianificato il calendario dei tavoli di lavoro sulle riforme, sul coordinamento della filiera federale del calcio femminile e per la valutazione dell’impatto della riforma del lavoro sportivo e delle modifiche apportate ai premi di formazione tecnica. “Ogni giovedì – ha annunciato Gravina - da gennaio fino a metà febbraio ci saranno dei tavoli di lavoro per dar vita ad un confronto molto serrato sul tema delle riforme. Sono fermamente convinto che l’11 marzo l’Assemblea sarà uno stimolo per le componenti e per tutto il mondo del calcio, che deve entrare in una nuova logica di cambiamento radicale: dobbiamo pensare ad uno sviluppo di sistema, ogni componente deve dare quello che può dare anche attraverso delle rinunce”.- In conferenza stampa il presidente federale si è soffermato sul: “Il tetto del milione di euro ha generato qualche effetto positivo, ma serve ancora un approfondimento. Con Assocalciatori e componenti professionistiche vogliamo confrontarci per trovare una mediazione”.Spazio poi alla: “Aspettiamo domani.Non possiamo impedirne l'adesione, ma la scelta, qualora dovesse avvenire, dovrà essere molto chiara. Non è pensabile disputare due o tre campionati all'interno di una serie di organizzazioni. Stiamo già lottando al nostro interno sulle date a disposizione sul campionato, potete immaginare cosa succederebbe se aggiungessimo un altro campionato. Io devo salvaguardare il brand del calcio italiano e si deve sapere a cosa si va incontro''.- In merito alla possibilità di organizzare alcuni stage della Nazionale prima delle amichevoli di marzo, Gravina si è detto ottimista: “Credo che riusciremo a trovare una situazione di compromesso con la Lega di A, non ho trovato resistenza. Gli stage, così come li concepiamo, non sono legati all’attività fisica, ma possono consentire al Ct di avere almeno un paio di volte tra gennaio e febbraio i calciatori a disposizione per confrontarsi e rafforzare il legame dei ragazzi con la maglia azzurra”.