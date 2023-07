Gabriele Gravina, presidente federale, ha parlato a margine dell'incontro in Figc con l'Italia Under 19 campione d'Europa ed è intervenuto sul tema asta per i diritti tv della Serie A: "Non sono preoccupato. La Lega di Serie A è molto attenta e sta facendo le sue valutazioni con un management attento e scrupoloso. Siamo con loro qualunque tipo di scelta faranno. Siamo convinti ci sarà un buon risultato. Il calcio italiano ha dimostrato il di avere un suo appeal, dobbiamo migliorarlo sicuramente, ma credo ci siano tutte le condizioni ed i presupposti per poterlo fa".



ABODI - Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha aggiunto: "L’asta è ancora nel pieno delle sue valutazioni, ma sono fiducioso che alla fine la somma faccia un totale superiore rispetto l’ultimo triennio per un periodo anche più lungo. Mi piacerebbe poter dire alla Serie A di essere più coraggiosa a livello internazionale perché sono convinto che gli spazi che possiamo conquistare nel mondo fanno bene al Paese".