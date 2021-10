Gabriele Gravina, presidente della Figc, parla sul palco del Festival dello Sport di Trento: "Il successo agli Europei? È stato fondamentale il ritiro in Sardegna, con le famiglie, ha creato subito un clima disteso e ha cementato un’unione indissolubile. Siamo diventati la nazionale di tutti, capace di unire il Paese, per questo mi hanno fatto male i fischi per Donnarumma a Milano, perché cancellano la memoria di tre anni favolosi".



Sul rinnovo di Mancini fino al 2026: "E’ stato giusto, mi ha subito convinto per la serietà personale e del progetto. Non nego che abbia avuto anche richieste dai club, ma è un galantuomo e sta portando avanti un cammino virtuoso”.



Gravina poi dice "no al Mondiale ogni due anni", e conferma la candidatura dell’Italia per ospitare gli Europei del 2028.