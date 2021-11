Gabriele Gravina commenta così la possibilità che la Lega Calcio, e di conseguenza la squadre di Serie A, possa uscire dalla Figc: "Reagisco con un sorriso, che copre l'amarezza per l'incapacità di qualche soggetto di sapere fare proposte progettuali differenti rispetto a una foglia di fico che copre le proprie incapacità e responsabilità".



Il presidente Figc, intervenuto a margine dell'evento Sport Industry organizzato da Rcs Academy, aggiunge: "Sorrido perché non si conoscono le regole del nostro sistema, perché il sistema auspicato del modello Premier prevede un diritto di veto su tutto da parte della Federcalcio inglese sulle decisioni dei club. Se vogliono essere commissariati basta fare richiesta, noi siamo a disposizione".



Gravina conclude: "Ma la Lega di A in questi anni ha mai fatto una proposta concreta se non quella di arroccarsi sul blocco assoluto e sul rimanere alle 20 società? Proprio la logica nel preservare quel potere acquisito nel tempo, con una posizione rancorosa verso la Figc richiedano una capacità diversa nel riconoscere i propri errori".