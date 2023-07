Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato alla festa di Avvenire: ecco le sue parole riportate da Agi.



“Nel mondo del calcio abbiamo la memoria un po’ corta. Ci assumiamo delle responsabilità, e ne abbiamo tante, ma non buttiamo tutto all’aria perché in questi cinque anni la nostra nazionale maggiore ha battuto il record mondiale di imbattibilità con 37 risultati utili consecutivi, togliendolo al Brasile e alla Spagna, ha vinto un campionato europeo, due volte in semifinale in Nations League. Tutte le nostre nazionali giovanili si sono qualificate alla fase finale dei campionati che contano. Io sarei un po’ cauto quando diamo giudizi affrettati. C’è bisogno di lavorare sui giovani ed evitare delle forme di schizofrenia che non fanno bene al calcio e a coloro che alimentano la passione per il calcio, ossia i tifosi”.