Gabriele Gravina fa visita a Nicolò Zaniolo. Il presidente della Figc ha dichiarato all'uscita da Villa Stuart: "Ho trovato il ragazzo molto bene, su di morale e ha già iniziato una mini-riabilitazione. Lui sa benissimo l'importanza che ricopre per la nostra Nazionale è questo gli dà una grande forza. Noi cercheremo di stargli molto vicino perché la Nazionale ha bisogno di Nicolò e soprattutto il calcio italiano ha bisogno di valorizzare al meglio questo grandissimo talento. Abbiamo chiacchierato un po' di tutto, ma non gli ho dato consigli. L'ho trovato davvero bene, molto sereno. Innanzitutto bisogna salvaguardare l'integrità del ragazzo, che deve seguire il suo programma con lo staff sanitario della Roma, una società molto attenta sotto questo profilo. Noi avalleremo qualsiasi scelta dei medici e del del ragazzo. Come l'ha presa il ct Mancini? Ci siamo rimasti male un po' tutti. Dopo l'amarezza e la rabbia del primo momento però oggi siamo un po' più tranquilli nel vedere la sua serenità".