Il mondo del calcio non resta a guardare. Anche dal pallone, infatti, arrivano aiuti e mobilitazione per quanto sta avvenendo in, con i talebani che - dopo la ritirata dell'esercito Usa - hanno ripreso il potere a 20 anni di distanza.Tramite una lettera sulle colonne di Tuttosport, il presidente federale,, ha spiegato: "Ho letto [...] l'appello per un intervento della Federazione Italiana Giuoco Calcio in favore delle calciatrici afgane la cui vita oggi è messa in pericolo per il solo fatto di voler praticare lo sport più bello del mondo.Il precipitare della situazione in Afghanistan è sotto gli occhi di tutti. Anche nel mondo del calcio siamo comprensibilmente scossi e preoccupati, ma la frustrazione per la manifesta impotenza dei primi giorni deve lasciare il posto alla ferma volontà di intervento per provare a porre rimedio almeno alle situazioni più gravi. Bene ha fatto la Fifa ad interessarsi subito delle sorti di calciatrici e calciatori afgani, creando un link tra la Fifpro (associazione calciatori mondiale) e le Federazioni interessate al progetto. Noi ci siamo e vogliamo dare il nostro contributo, anche nel rispetto delle competenze e delle indicazioni che riceveremo dal Governo italiano.Aiutiamo il calcio a segnare il gol più bello".