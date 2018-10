Il presidente della Lega Pro, candidato unico alle elezioni in Figc del 22 ottobre, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "C'è molto da fare e non ci si può risparmiare. Non ci sarà sosta se non sulla cimaIl mio 'no' a Sibilia lo scorso gennaio per scongiurare il commissariamento della Federcalcio è stato un errore.Ma quel momento, per quanto drammatico, è stato anche il punto di partenza che ci ha portato sino a qui. Ciascuno di noi ha fatto un passo indietro prima di farne due in avanti. Ci siamo conosciuti e abbiamo affinato l'intesa, insieme a Nicchi e Ulivieri. A gennaio il calcio era spaccato e impossibile da governare. Ora speriamo di aggregare e di arrivare a un largo consenso per dare vita alle riforme".E poi certificare la qualità delle nostre scuole calcio e sviluppare gli asset giovanili.Nel programma ho giocato con le parole: fede, azione, alleanze. C'è un piano strategico per arrivare in tempi rapidi a una nuova concezione del calcio.Come detto si parte dalla base, dai giovani, ma anche da una riqualificazione etica e morale.Otto mesi di commissariamento sono stati persi? Hanno creato tensioni. Credo che la colpa maggiore del commissario sia non aver coinvolto le componenti. Ha preso delle decisioni senza chiedere alcun parere o consiglio.Il disastro estivo sui campionati lo stiamo pagando ancora sulla nostra pelle. Anche i tempi della giustizia sono importanti: devono essere celeri. E poi i controlli sui conti, il rating non come forma punitiva, ma per evitare di arrivare al punto di non ritorno"."Mi troverò un c.t. scelto da altri? In condizioni generali sarebbe stato opportuno che certe decisioni fossero rimandate. Ma quella dell'allenatore della Nazionale non si poteva rinviare. O, per meglio dire, si poteva fare se il commissariamento fosse stato breve. Ma non è stato così…Mancini si lamenta dei"Il Club Italia va inteso proprio come un club, come fosse Juve, Milan o Torino. Io sarò il presidente, poi serve un consiglio direttivo. Il Club Italia sarà diviso in due aree: organizzativa e tecnica.Ma da dirigente credo di averlo dimostrato da presidente della Lega Pro e da capo delegazione nelle varie Nazionali. È stato un grande orgoglio aver vinto una medaglia olimpica dopo 60 anni".Sono tifoso di tutte le Nazionali giovanili. Mi piace chi progetta il calcio puntandoI rapporti con Coni e governo? Il mio primo atto ufficiale sarà incontraree il sottosegretarioe a loro consegnerò la mia piattaforma di lavoro".Ne parleremo con Nicchi. Quello del Var non può essere un processo statico. Il mio mandato durerà circa due anni, dopo faremo un tagliando e troveremo le soluzioni migliori. Oggi però non è un pensiero".