Nel corso del suo intervento a Tv2000, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato sulla fine del rapporto lavorativo con l'ex ct Roberto Mancini:



"Mi sento tradito. La sua scelta è stata una delusione sul piano umano, non su quello sportivo. Mi sono sentito tradito in un sentimento puro nei confronti di Roberto, che ho sempre considerato un amico. Al di là degli interessi della sua scelta tecnica, per me è stata una ferita che faccio fatica a rimuovere”.