Gabriele Gravina, presidente della Figc, commenta a Sky Sport il sorteggio dei gironi di Euro 2020, con l'Italia che ha pescato Svizzera, Turchia e Galles: "Sono felice, è un buon sorteggio e un gruppo equilibrato. Dovremo giocare fino alla fine ogni gara, dobbiamo prepararci. A Mancini chiediamo di continuare su questa strada, sta svolgendo un lavoro straordinario: ha generato entusiasmo e coinvolto tanti giovani. Mi fa piacere che Mancini sia così ottimista, faremo di tutto affinché possa arrivare davvero la vittoria dell'Europeo. Sappiamo bene che nel calcio non esiste nulla di matematico per la vittoria, serve anche un po' di fortuna. Quanto a lungo Mancini alla guida dell'Italia? Mi auguro continui con questa intensità e questa dedizione, ha un contratto fino a dicembre 2022 e spero che sia l'Europeo che il Mondiale possano essere due basi di partenza: per un ulteriore rilancio della Nazionale, per conservare Mancini e portare risultati importanti agli italiani. Chi sono le favorite per Euro 2020? Italia, Belgio e Inghilterra: il podio mi sembrava piuttosto evidente anche stasera in base alle fasce dei sorteggi".