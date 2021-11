Il presidente della Figc, Gabriele Gravina dice la sua sulla Nazionale al termine del consiglio federale: "Non buttiamo la croce addosso a questi ragazzi. Torniamo a essere speciali per vincere i playoff, se restiamo normali la vedo complicata".



"Io ci voglio andare al Mondiale, pur sapendo che è molto più complicato rispetto a prima. Ha ragione Mancini, se lo guadagniamo a marzo con grandi sacrifici e difficoltà forse ci arriveremo con maggiore consapevolezza".



"Questa mattina abbiamo chiesto alla Lega Serie A di fare qualche riflessione con noi sul calendario, ma a oggi siamo abbastanza incartati. Con tutta la massima volontà proveremo a rivedere il calendario del campionato in vista degli spareggi per il Mondiale, ma la vedo molto complicata. Al momento l'unica finestra disponibile è la sosta del 30 gennaio".