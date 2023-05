In attesa di conoscere l'ennesima decisione della Corte d'Appello sul caso plusvalenze, nella giornata di ieri la Juventus è stata deferita dalla Procura Federale, guidata da Giuseppe Chiné: in ballo le due manovre stipendi (ma anche i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club).



QUESTIONE DI BRAND - Casi spinosi sui quali si dibatte molto pubblicamente: a riguardo ha voluto dire la sua pure Gabriele Gravina, numero uno della Figc. "Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore del brand del calcio italiano e internazionale e credo che la Juventus sia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale - le parole dell'esperto Presidente -. Quindi la giustizia segue il suo corso, il presidente della Federazione deve fare sintesi tra i diversi interessi, e per noi l’interesse fondamentale è recuperare in termini di credibilità quello che è un brand straordinario che è quello della Juventus"



PREOCCUPAZIONE - Gravina ha poi aggiunto: "I tifosi della Juventus sono un po’ preoccupati? Io credo che tutti i tifosi siano un po’ preoccupati, perché i tifosi della Juventus sono la maggioranza. I supporter bianconeri sono un gran numero nel panorama della tifoseria italiana. Le preoccupazioni credo che non possano riguardare quelli che sono i giudizi della Corte di Giustizia, che lascio alla loro obiettività e sensibilità".