Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel corso dell'incontro con il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima del saluto alla nazionale femminile in partenza per i Mondiali: "Con l'auspicio che questa visita sia benaugurante per il Mondiale - riporta l'ANSA - le promettiamo che vogliamo vincere e vinceremo la sfida più grande, quella di fare del calcio femminile una realtà consolidata. Grazie presidente per l'attenzione rivolta alla nostra nazionale femminile. La nostra presenza qui è una testimonianza di attenzione molto importante. Non le nascondiamo l'orgoglio e la responsabilità che questa visita ufficiale ci impone. Reputo la dimensione del calcio femminile la più bella del nostro mondo, un calcio spontaneo e fortemente legato ai valori, al rispetto e al fair play. L'etica è la precondizione dello sport, per questo sono convinto che il calcio delle donne aiuterà il maschile a crescere non solo sotto il profilo numerico ma anche della qualità".