Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve? "E' un tema che lascio alla magistratura ordinaria. È il rapporto tra società e curve che dovrebbe essere ordinato. Poi la malavita è malavita e se ne deve occupare la giustizia ordinaria". Come riporta l'Ansa, è questa l'opinione del nuovo presidente della Figc, Gabriele Gravina, all'uscita da Palazzo Chigi, dove si è incontrato con il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti e quello del Coni, Giovanni Malagò. Un tema di stretta attualità, dopo l'inchiesta di Report sul caso della Juventus e delle infiltrazioni della malavita nella curva bianconera. Sul punto che riguarda la Juve però Gravina specifica di non aver visto la puntata di ieri di Report, quindi "non posso dare giudizi".