Lo stadio "senza pubblico è triste e monco. Un corpo senz'anima. Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massima gradualità e proporzione delle strutture. Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola". Così, come riporta l’Ansa, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motore dell'Italia", in occasione della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna.



Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primi giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza. L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza".