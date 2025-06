Gravina: "Lotito? Sempre rancoroso verso di me"

Getty Images

A due giorni dalla pesante sconfitta dell'Italia con la Norvegia, il presidente della FIGCè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Moldavia: "Al presidente Lotito non si risponde – ha commentato Gravina –, perché lui a portare i discorsi a livello basso è imbattibile. Non si può affrontare un discorso così delicato con il rancore con cui ha sempre affrontato la mia attività. Il rancore non mi appartiene e lascio a lui questa situazione. Abbiamo ereditato un immobilismo progettuale che abbiamo voluto rivoluzionare.. Un attacco a una persona che io stimo perché è una delle più corrette che io abbia mai incontrato nel mondo del calcio: Luciano Spalletti".

- “Un altro Mondiale senza l'Italia? No, mi fa stare male e quindi non ci penso. È un progetto a cui credo, noi abbiamo investito tantissime energie: sento critiche da gente che chiede cosa abbiamo fatto. Guardate i risultati delle giovanili: sono storici. Non voglio elogiare il nostro operato, ma è assurdo non valorizzare aspetti progettuali di un percorso cha ha portato alla prima vittoria storica dell’Under 17 in Europa, e a tanti altri risultati.. Dobbiamo guardare ad altre nazioni, l’Italia peraltro ha vinto per la prima volta il premio Burlaz (dedicato dalla UEFA alle federazioni con i migliori risultati giovanili, ndr): chi lo ha vinto, poi nel giro di cinque anni ha vinto Europei o Mondiali, unica eccezione l’Inghilterra che ha perso con noi in finale degli Europei. Vuol dire che la Nazionale del futuro la stiamo costruendo nel tempo. Poi ci dobbiamo assumere delle responsabilità, io per primo: dobbiamo accelerare”.

- "La maglia azzurra non è un colore, è un’eredità e questo dobbiamo far capire ai ragazzi. È un’eredità storica.. Quella maglia te la prestano i bambini che ti guardano perché sognano di indossarla, te la prestano quelle persone che quando cadi vogliono vedere nei giù occhi la voglia di volerti rialzare. Quando la indossi sei un popolo, se noi non facciamo capire questo…".