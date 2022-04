Il presidente della Federcalcioè tornato a parlare del difficile momento del calcio italiano, a due settimane di distanza dall'eliminazione della Nazionale dai playoff per il Mondiale. ", è un errore strategico.Vuol dire fermare un processo di evoluzione che è iniziato ma che ha ancora bisogno di tempo per essere compiuto", ha dichiarato il massimo dirigente della FIGC.Analizzando i dati presentati dalla Lega Serie B sull'utilizzo degli Under 21 italiani nel torneo cadetto, Gravina ha aggiunto: "Con le componenti abbiamo aperto un tavolo politico per affrontare anche queste situazioni. Io ho già comunicato che tutte le risorse che la Figc riuscirà a produrre andranno a infrastrutture e settori giovanili, chi lavora per migliorare il prodotto anche in prospettiva riceverà sostegno. Più si investe su questi settori maggiore è il ritorno, purtroppo viene vissuto come un costo secco".Sulle possibili novità a livello formativo: "Noi possiamo imporre e lo valuteremo insieme alle componenti, ma. E lo stesso vale per i finanziamenti su valorizzazione dei giovani”.