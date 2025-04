Gravina: "Paratici al Milan? Non c'è nulla che lo impedisca. E' inibito, ma può essere contrattualizzato"

Il presidente della FIGC Gabrieleha parlato ai media presenti al Social Football Summit, tra i quali Calciomercato.com: alla fine del suo intervento, ha risposto anche ad una domanda sulla pista, raffreddata negli ultimi giorni, che porterebbe Fabioa rivestire il ruolo di ds del"Ho letto che qualcuno ha avvicinato il mio nome a ipotesi di questo tipo (cioè che siano arrivate pressioni per far saltare l'affare o che comunque l'operazione sia sotto la lente d'ingrandimento, ndr). Assolutamente no, il Milan o chiunque può contrattualizzare Paratici, che com'è noto non può operare fino al luglio del 2025. Non può operare, ma non c'è nessuna norma che gli vieti di essere messo sotto contratto".

- "Certifichiamo la carenza delle strutture ma ribadiamo la voglia di intervenire. Questo è un ottimo punto di partenza. Vogliamo fare la nostra parte, rispettare il nostro piano industriale. Ci sono attività a livello legislativo che possono agevolare certi percorsi, sono d'accordo con Elio Simonelli. Se anche il Governo condividesse questo percorso, potremmo operare bene".- "Se iniziamo a considerare davvero il gioco del pallone nella sua reale dimensione, faremmo un grande passo avanti. C'è condivisione da parte di molte società e di molti settori giovanili".