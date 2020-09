Il presidente della Figc Gabriele Gravina parla in conferenza stampa congiunta con il numero uno della Fifa Gianni Infantino dopo l'incontro dei due a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.



STADI - Per gli stadi deve essere "un'apertura graduale ma che chiede una sorta di posticipazione rispetto all'attività scolastica. Parte prima la scuola ed è giusta questa impostazione, per poi verificare gradualmente la possibilità di riapertura degli stadi". "Ci sono priorità - ha specificato Gravina - il premier Conte è stato molto chiaro: l'apertura degli stadi è un tema affrontato con molta attenzione, mi fa piacere che anche il premier abbia ascoltato le nostre istanze".



Gravina ha aggiunto che, anche per la stagione 2020-21, così come nella parte finale della stagione 2019-20, in Serie A saranno previste cinque sostituzioni.



Il presidente della Fifa, Gianni Infantino aggiunge: ”Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, ma la salute è più importante. È chiaro che la riapertura sia l'obiettivo ma senza fissare termini".