ha concesso un’intervista al quotidiano Avvenire, affrontando diversi temi sullase non per salutare gli Azzurri. Se vogliono, mi prendo anche la responsabilità del Mondiale di Russia, in cui non ero ancora presidente della FIGC., lanciando talenti come Parisi, Esposito, Baldanzi, Pafundi, Casadei, che presto saranno pronti per la Nazionale".- Gravina ha poi aggiunto: "A me interessa come è posizionato il calcio italiano in termini di appeal agli occhi del mondo, dove eravamo e dove siamo. Alla nostra gestione, più che la massimizzazione del risultato sportivo, che pure conta ovviamente, sta particolarmente a cuore la parte progettuale e la visione del calcio come patrimonio sociale e condiviso della collettività". A tal proposito, il pensiero non può non correre all’, che l’Italia si è vista assegnata in tandem con la Turchia ma che richiede un impegno importante in tema di costruzione di nuovi stadi. Sul quale l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha espresso recentemente parole piuttosto preoccupanti (“A ottobre 2026 speriamo che si raggiunga il livello di sufficienza per gli stadi dalla UEFA, altrimenti la candidatura verrebbe revocata”): “La realtà dei fatti è un'altra., certo parleremo con i sindaci e dialogheremo con il governo per sburocratizzare le attività imprenditoriali, ma non siamo i costruttori.E questa scusatemi, ma è un'opportunità storica che ci siamo conquistati davvero sul campo. Esaurire Euro 2032 però con 5 città sarebbe una sconfitta. La Serie A nel nostro scenario potrebbe contare in quell'anno su almeno 10 stadi di proprietà. Sarebbe davvero un'altra Italia".- Infine Gravina non poteva esimersi da toccare nuovamente l’argomento Nazionale ed in particolare quello della sostituzione dicome ct nella passata estate. "Nella vicenda non si è distinto a dovere l'aspetto tecnico da quello della sensibilità umana.ognuno di noi in certi momenti della vita avverte paure e preoccupazioni difficili da confessare. Roberto aveva già ricevuto altre offerte importanti, ma a quella di fare il ct dell'Arabia Saudita evidentemente non poteva rinunciarci".- La scelta dell’eredità di Mancini è caduta poi su, chepresa in considerazione, come ha confermato lo stesso Gravina nella sua intervista ad Avvenire. "Tutti sanno che io adoro lo 'stile' Ranieri, tecnico eccellente, uomo paterno, carismatico e coinvolgente, ma aveva un impegno con il Cagliari.E poi mi hanno sorpreso due aspetti che comunque sospettavo: la grande umanità che abbiamo visto anche nella festa annuale che organizza a Montaione in memoria del fratello scomparso e poi la sua totale dedizione al lavoro, quasi maniacale, di chi interpreta il ruolo del ct come quello dell'allenatore di club. I ragazzi della Nazionale se lo vedono arrivare agli allenamenti nelle loro squadre e con un'app li segue a distanza dandogli consigli e indicazioni utili per farsi trovare sempre pronti ad ogni convocazione".