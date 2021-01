Intervistato da Il Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare della questione del possibile rinnovo di contratto del ct della Nazionale Roberto Mancini: "Ha un contratto che scade nel 2022. Se ragioniamo con logiche di mercato, la Figc non può concorrere con club che hanno risorse ingenti da mettere sul piatto. Ma io farà di tutto per tenerlo. Il mio vantaggio è la sensibilità di Mancini verso l'azzurro. Lippi come terzo incomodo? Il problema non esiste".