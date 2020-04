Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato all'Ansa, rispondendo alle parole di Giovanni Malagò. Il numero uno del CONI, infatti, aveva dichiarato: "Oggi lo sport, abbastanza alla spicciolata ma in modo quasi unanime, sta andando verso la cancellazione della stagione agonistica. E' un dato di fatto, è sotto gli occhi di tutti. Il calcio, invece, vuole andare avanti e si mette in una situazione diversa rispetto alle altre discipline".



LA RISPOSTA - Gravina ribatte: "Tutti si fermano e il calcio no? Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline, il calcio ha una sua specificità, lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico".