, intervenendo al convegno "Calcio&Welfare", in corso di svolgimento a Napoli,- dice Gravina -. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ma non conosciamo l’esito e lasciamo andare avanti la magistratura ordinaria".Gravina prosegue: "C’è comunque un collegamento tra i due rami di giustizia,, ma ora non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini".A chi gli chiede se le presuntedella Juventus, Gravina risponde: "È vox vostra, non vox populi. Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, maSono arrivate alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa propria (ndr: la Liga spagnola?) e credo siano piuttosto fuori luogo. Siamo a stretto contatto con la Uefa, l’organismo internazionale,".