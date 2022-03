Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere, il presidente della Figc. Gabriele Gravina ha parlato anche di Superlega e della situazione degli atleti russi in seguito alla guerra.



UEFA E RUSSIA - "Abbiamo subito deciso di far cominciare le partite dei campionati con cinque minuti di ritardo. Una piccola testimonianza, non l’unica. Adesso stiamo lavorando su altre iniziative: non è solo una guerra contro un popolo perché tutti ne siamo coinvolti- La rinuncia dell'Uefa a Gazprom? È una scelta etica e coerente con il nostro sentire. Il Comitato esecutivo dell’Uefa ha mostrato grande sensibilità e sono onorato di farne parte. E poi se non c’è etica non c’è competizione".



SUPERLEGA - "La nostra posizione non cambia: è la risposta sbagliata a un problema reale. In questo momento si sente un gran bisogno di unità e non di ulteriori divisioni".