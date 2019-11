Il numero uno della Figc Gabriele Gravina parla dei buu di Verona e auspica di rivedere Mario Balotelli con la maglia dell'Italia: "Io sono particolarmente legato a lui, perché quello che appare all'esterno non è l'anima di Balotelli o quello che molti hanno voluto far credere. Mi auguro, spero, che ci sia in tempi rapidi la possibilità per lui di una partecipazione attiva nel gruppo della nostra Nazionale, perché sarebbe un messaggio straordinario che noi potremmo dare al mondo di chi ha soltanto la capacità di attivare una funzione catartica pensando che l'uso di questo tipo possa scoraggiare l'avversario ed è un atto culturalmente parlando di una grettezza, di una volgarità che non merita di essere presa in considerazione".