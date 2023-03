, presidente della, è intervenuto in un seminario all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed è tornato sul tema dei bilanci e delle regole: "Quando si parla di regole non dobbiamo limitarci alle regole in campo, sono altrettanto importanti quelle fuori dal campo, che salvaguardano la competitività sportiva e la stabilità economico-finanziaria del sistema.. Il sistema delle regole fa parte del sistema economico. L’etica è la precondizione del mondo dello sport e del calcio, è fondamentale"."Economia e calcio hanno in comune le regole che consentono di mettere insieme una capace organizzazione della comunità e del mondo del calcio e dello sport. Quando parliamo di economia nel mondo del calcio, parliamo di economia, etica e politica, sono tre elementi inscindibili.. Il mondo del calcio è sveglio, sta reagendo, impatta per lo 0,58% da solo sul Pil del Paese"."Rappresenta milioni di tesserati, milioni di partite, versiamo nelle casse dello Stato 1 miliardo e 300 milioni l’anno, la nostra è una vera e propria industria. Non può essere considerato un elemento critico, il mondo del calcio si rivolge a 12 settori merceologici diversi.".. Bisogna rifondare il sistema. La riforma non è dei campionati, ma del calcio, quella dei campionati è un elemento non più procrastinabile. Dobbiamo essere coerenti e soprattutto passionali, visionari, ma anche persone che hanno un grande senso di responsabilità"."Dobbiamo ripristinare un’equazione fondamentale nel mondo del calcio.. Le regole riguardano anche le responsabilità di cui mi faccio carico, all’interno della Figc, di confrontarci in maniera aperta, non si può più mettere al centro l’interesse del singolo".