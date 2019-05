Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, presente a Milano per l'evento "Special Team Legends", ha parlato in conferenza stampa: "Stiamo iniziando un nuovo processo. Quando sono arrivato in Federazione ho capito che ci voleva una tutela della storia e della memoria di chi ha dato tanto al calcio italiano. Abbiamo ipotizzato l'area delle leggende non limitandola solo a chi ha avuto al fortuna e l'onore di vincere un Europeo o un Mondiale. Le nostre leggende sono anche coloro che hanno indossato la maglia per una sola volta. Questa esigenza nasce dalla voglia di mettere insieme tanti ex calciatori e le aree portanti sono tre: la prima è quella della competizione, di chi ha ancora voglia di indossare la maglia azzurra. La seconda è quella dell'educazione, per coloro che hanno la possibilità di essere ambasciatori del calcio italiano per far conoscere la storia, mentre la terza è quella della responsabilità sociale. Ho proposto a Maldini e Bergomi di inserire questa ONLUS: metteremo a disposizione tutto quelle che possiamo, anche se non è facile raccogliere risorse da mettere a disposizione per questa area. Non vogliamo prendere soldi per questo lavoro che abbiamo iniziato. Il sogno è mettere insieme una piccola realtà per lasciare un segno tangibile nel mondo del calcio".