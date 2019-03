Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo della sfida tra l'Italia U21 e l'Austria U21: "E' una partita divertente, aspettiamo il secondo tempo. C'è grande attesa per l'Europeo come la fiducia in questi ragazzi, c'è speranza di vincere questo torneo che ci manca da tanto tempo. I due tecnici stanno collaborando come successo nella convocazione di tanti giovani. Abbiamo un unica maglia, quella azzurra e tutti insieme dobbiamo centrare tutti i risultati che possiamo offrire a tanti tifosi. C'è tanta attenzione per la ristrutturazione degli stadi, quando c'è la possibilità di organizzare trofei internazionali".