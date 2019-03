Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a margine del ‘Trofeo Maestrelli’ ai media presenti, tra cui Calciomercato.com: “In questi giorni ho un chiodo fisso, togliere dal calcio i mercanti, coloro che stanno offendendo la dignita’ di questo mondo. Mi auguro che si possa, compatibilmente con il rispetto dei principi e delle norme, istituire una sorta di blacklist perché non possiamo vedere soggetti che passano da una città ad un’altra e continuano ad offendere e mortificare questo mondo. Stiamo spingendo molto sulle riforme. In questi quattro-cinque mesi credo che sono state varate tantissime riforme, o segni di riforme importantissime, quindi questa governance sta dando segni decisi di una capacità propositiva importante. Ci sono ancora tanti progetti importanti sul tavolo, credo che il mese di aprile sarà un mese straordinariamente positivo sotto questo profilo. Una priorità di riforma riguarda il codice di giustizia e quindi la riforma della giustizia sportiva sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda i tempi. Aspettiamo una piccola modifica del nostro statuto che deve comunque adeguarsi a quello che il Coni sta predisponendo, e subito dopo ci sarà il varo del nostro progetto del codice di giustizia sportiva e credo anche le nuove procedure ed i nuovi principi“.