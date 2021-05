Ciccio Graziani parla a Sport Mediaset di Antonio Conte, allenatore dell'Inter: "A volte l'ossessione può essere penalizzante, ma Conte ha fatto un ottimo lavoro soprattutto nel convincere i giocatori delle sue idee e di quella voglia di vincere. Questa mentalità è indispensabile e in questo senso ha fatto un ottimo lavoro: poi il resto l'hanno fatto i calciatori in campo, veramente bravi. Futuro? Può succedere di tutto: se la società non ritrova la stabilità finanziaria e la possibilità di programmare un certo futuro, è chiaro che se a Conte capita il Tottenham con obiettivi importanti può anche pensare di andare, il suo l'ha fatto. Vuole capire se da qui in avanti ci sono i presupposti per continuare ad essere competitivi: lui ha fame e mi sembra giusto che lo verifichi".