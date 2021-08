Ciccio Graziani parla a Sport Mediaset dell'Inter: "Correa? Non è difficile entrare in gruppo come quello dell'Inter. Va già da sola, sulla scia di quanto fatto con Conte, meno la tocchi e meglio è. Hanno perso un riferimento straordinario come Lukaku, ma ora possono avere qualche soluzione in più. Bisogna ancora capire quanti gol faranno gli attaccanti. Comunque sta nascendo bene questa squadra".