Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, tra le altre, dice la sua, a Radio Sportiva su Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus: "Fossi in lui non so se mi sarei preso questa responsabilità, il rischio di bruciarsi è alto. Non si può dare una Ferrari in mano a un neopatentato, non è un mestiere che si inventa dall'oggi al domani".