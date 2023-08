Francesco Graziani, ospite delle colonne de Il Corriere dello Sport, ha parlato così del mercato della Roma: "Non nascondo che per un po’ ho sperato che portassero Lukaku alla Roma, tra una telefonata di Mourinho e una botta da matti imprenditoriale. Uno così ti prende sulle spalle la squadra e riaccende i sogni. Sarebbe bastato lui, oltre ai tre giocatori già presi, per chiudere alla grande la campagna trasferimenti e mandare tutti in ferie. Purtroppo non succederà".



SU MOURINHO - "E io di allenatori carismatici ne ho conosciuti. Liedholm e Radice al vertice. Avevano caratteri diversi ma erano entrambi personalità straordinarie. I l Barone non dava confidenza a nessuno, con lui non si parlava liberamente: dovevi registrare le sue occhiate, i suoi aforismi e decifrarli. Radice non smetteva mai di stimolarti. Segnavi, la squadra vinceva, tu eri felice. Lui ti passava accanto e diceva: d’accordo, ma se non vai in gol anche domenica prossima è tutto inutile. Rispondevi: ma almeno stasera lasciami mangiare un piatto di pasta in pace, poi da martedì penseremo alla prossima partita. Lui, secco: martedì è tardi, facciamo lunedì".