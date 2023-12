Ciccio Graziani analizza il momento attraversato dalla Juve a SportMediaset: “Allegri ha ragione a parlare di quarto posto ma in questa posizione di classifica penso che negli spogliatoi inizino a pensare che si possa ottenere qualcosa in più. Tra l’altro sognare non costa nulla, è logico che negli spogliatoi si usino parole e discorsi diversi poi tra l’altro io sono convinto che Giuntoli farà mercato a gennaio perché a centrocampo la Juventus si deve rinforzare numericamente e a livello qualitativo e se fanno questo rimarranno competitivi per tutta la stagione perché prima o poi davanti ci sarà un grande miglioramento. Loro sperano nel rinforzare il centrocampo e nel migliorare il reparto offensivo perché se fanno questo fino alla fine vedremo un bel duello contro l’Inter“.