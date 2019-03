Ciccio Graziani, ex attaccante (tra le altre) di Torino e Roma, torna sulla sconfitta della Juve sul campo del Genoa: ​"E' chiaro che la settimana passata dai calciatori bianconeri è particolari. Può succedere a tante altre squadre ma non alla Juventus che ha giocatori che quando giocano a carte con le suocere vogliono vincere lo stesso - le sue parole rilasciate a Radio Sportiva -. Ieri per la prima volta ho visto una squadra spenta, senza quel carattere e quella volontà. Col cervello erano un po' in vacanza. Non me l'aspettavo dalla Juve, vanno rimarcati i meriti del Genoa ma mentalmente la Juve era in vacanza, non è una cosa da Juve, questa situazione non è da Juve ma capisco che ci possa stare.Campionato già archiviato? Bisogna aspettare la matematica, la Juve ha bisogno di cinque vittorie, quindi attenzione".