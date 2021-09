Ciccio Graziani, ex attaccante di Fiorentina, Torino e Roma, ha parlato in occasione della cerimonia per il Premio Nereo Rocco: "Mi sembra che tranne la Juventus tutte le squadre si stiano mantenendo entro i pronostici. Non mi stupisce il Napoli, non mi stupisce l'avvio della Fiorentina. L'unica sorpresa è appunto la Juve, spero per i bianconeri di sbagliarmi ma non li vedo neanche nelle prime 4. Vlahovic-Osimhen? Spero vinca il primo. Ma i viola affrontano i più bravi della classe, dovranno avere grande rispetto ma hanno poco da perdere e tutto da guadagnare". RINNOVO VLAHOVIC - "Mi auguro capisca che deve firmare questo contratto. È arrivato in Italia coi pantaloni corti... Non può pensare di mettere in difficoltà la società che lo ha lanciato e che gli ha offerto una marea di soldi. Può aumentare il suo valore continuando così. Questo Vlahovic in campo mi piace, è una risorsa per la Fiorentina e per chiunque avrà poi la fortuna di averlo in squadra. ABRAHAM - "Mi piace. Lui, Vlahovic e Osimhen danno tutto, alla fine della partita non puoi che abbracciarli. Si fanno apprezzare per il modo in cui interpretano la partita".