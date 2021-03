Ospite della trasmissione Sport Mediaset XXL, l'ex attaccante Francesco Graziani ha parlato così della Juve e non solo: "È l’annata dell’Inter, per mille motivi. Io credo che sia la squadra più forte, la Juventus non ha più le coppe e potrebbe provare a recuperare qualcosa, ma i punti sono tanti. Non diamo spacciati i bianconeri, ma adesso la distanza è talmente ampia che sarà difficilissimo recuperare questa Inter, anche per il Milan. Situazione societaria? Paradossalmente è un vantaggio, Conte trae forza dalle situazioni difficili. Trae energia da queste situazioni. Hakimi e Perisic quando si propongono sono devastanti. Ronaldo non è un dubbio, è una certezza. Che poi abbia fallito quelle due partite non è solo colpa sua, è colpa di una squadra che non ha giocato. Se prendi Ronaldo per vincere la Champions, non puoi indebolire il resto".