Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex centravanti del Torino, Ciccio Graziani, ha espresso la propria opinione sul possibile arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.



"Per il Napoli la Champions è un obiettivo importantissimo. La stagione, considerando quello che gli è successo quest'anno, è molto positiva. Se non ci sono terremoti domani centrerà sicuramente l'agognato obiettivo. Nuovo allenatore del Napoli? Spalletti sarebbe il tecnico ideale per questa squadra. Ha voglia di tornare in campo, è uno che vuole rimettersi in gioco. Ha voglia di riscatto. Però deve essere franco nei rapporti con il presidente, lui non sta zitto, risponde sempre".