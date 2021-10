Ciccio Graziani, ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina, parla di Dusan Vlahovic, che ha deciso di non rinnovare con la Viola: "Il giocatore ha tutto il diritto di comunicare al club: io rispetto il contratto, ma dopo la scadenza scelgo di fare ciò che voglio della mia vita. Fiorentina zitta? No, la Fiorentina a ragione fa parlare Vlahovic: ti abbiamo preso quando avevi i pantaloni corti, ti abbiamo coccolato e aiutato a crescere, ti abbiamo portato fino alla Nazionale e dovresti tenerne conto. La Fiorentina a mio parere si è comportata benissimo. Ha proposto a Vlahovic un contratto incredibile, gli ha offerto il quadruplo che guadagna ora".