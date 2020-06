Dieci minuti, per portare avanti l'Inter, per lasciare il segno, per lanciare un messaggio: no al razzismo, in nessuna forma. Romelu Lukaku non è solo un grande attaccante, è un uomo con dei valori. Che sa quanto sia importante il calcio per sensibilizzare le persone. Dopo il gol che ha acceso la sfida con la Sampdoria, si è inginocchiato e ha alzato il pugno al cielo. Il riferimento è a George Floyd, l'afroamericano ucciso qualche settimana fa da un agente della polizia di Minneapolis, che gli ha messo il ginocchio sul collo fino a non farlo respirare. Lukaku come N'Koulou, ieri in gol contro il Parma, ma anche come Thuram, come i giocatori di Bundesliga o Premier League, che sono scesi in campo con scritto sulle spalle Black Lives Matter. Sono molti i protagonisti dello sport più popolare al mondo che hanno preso posizione contro il razzismo. Il calcio è un vettore, possiamo tutti fare di più, possiamo tutti fare di più.