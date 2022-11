"It is my dream to meet you in real life. Imagine meeting your idol."@ManCity mad Finlay wrote an emotional letter to his favourite player and hero, @JackGrealish. What followed was a moment he'll never forget. pic.twitter.com/qpdPnrMNLD — Premier League (@premierleague) November 9, 2022

Un gol pere per. Jackè entrato nel secondo tempo della prima aidella sua nazionale contro l’Iran e ci ha messo venti minuti per entrare nel tabellino. Il suo 6-1 però ha acquisito un significato più profondo quando,L’esultanza ha fatto tornare subito in mente ai più attenti unache lo stesso aveva fatto a un suo fan sfegatato. Solo qualche settimana fa infatti la Premier League aveva diffuso un video in cui Grealish leggeva una lettera a lui indirizzata e scritta daInnamorato del Manchester City e della nazionale inglese, il ragazzo si rivolgeva all’ex Aston Villa per raccontargli la sua storia. Una vicenda che non poteva non toccarlo, vista anche la sua di situazione familiare.Nel commovente video sottostante l’incontro tra i due e la richiesta di dedicargli una rete. “Promessa mantenuta, e per giunta ai Mondiali.