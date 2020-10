“Sono il primo ad ammettere che finora non ho reso secondo le aspettative.Dal sottoscritto tutti si attendono i gol.E’ normale che sia così.Fare gol è il mio mestiere.Di gol ne ho sempre fatti tanti e, modestia, a parte, ne faccio più di chiunque altro.Almeno qui in Inghilterra.Sono quasi dieci anni che «la butto dentro» nel calcio professionistico.Ne avevo solo 17 quando ho iniziato a fare gol con il Chelsea in First Division.Da allora non ho mai smesso.Neppure in Italia dove pare siano più felici non quando fanno gol … ma quando di gol non ne subiscono.Eppure anche laggiù, nei sei mesi più brutti della mia vita, sono riuscito a metterla in fondo al sacco per nove volte in una dozzina di partite.Sono tornato in Inghilterra, nella mia Londra (Dio ti ringrazio !) con il Totthenam e da allora fare gol è diventata una piacevole, bellissima abitudine.Anche con la Nazionale del mio paese il mio score parla chiaro: all’inizio di questo Campionato del Mondo ci sono arrivato segnando 43 reti in 51 partite.Quasi un gol a partita.Non mi sembra male che dite ?All’esordio con l’Uruguay nessuno di noi ha giocato al top.Inutile nasconderlo.Sentivamo tutti la pressione dell’esordio.Ma non è stata l’unica ragione.L’idea del nostro commissario tecnico Alf Ramsey di giocare senza “ali” non ci ha certo facilitato.Soprattutto a noi attaccanti.Non siamo mai riusciti ad aggirare la loro difesa e poi dobbiamo essere onesti: non sono affatto una brutta squadra.Le poche volte che siamo riusciti a superare la loro linea difensiva ci ha pensato il loro portiere, davvero bravo, a sventare ogni minaccia.Cinque giorni dopo contro il Messico le cose sono andate un pochino meglio e pur senza incantare abbiamo vinto.I due gol della nostra vittoria li hanno segnati Bobby Charlton e Roger Hunt ovvero gli altri due della formazione che oltre al sottoscritto hanno questa responsabilità nella squadra.Adesso però è ora di fare sul serio.Domani giocheremo contro la Francia.Per l’amor di Dio !Bravi in cucina e a produrre champagne …Ma a giocare a calcio … insomma, niente di speciale.Sono quattro partite consecutive che non faccio gol con la mia Nazionale.Non era mai successo prima.Per cui direi proprio che è ora di riprendere le vecchie sane abitudini !”.Nella terza partita del girone di qualificazione l’Inghilterra batterà la Francia per due reti a zero ma per Greaves non ci sarà il tanto agognato gol.Greaves rimarrà stoicamente in campo ma al termine dell’incontro saranno necessari quattordici punti di sutura per rimediare allo squarcio provocato dal calciatore francese.Nella partita successiva, i quarti di finale contro l’Argentina, mentre Greaves sarà costretto ad assistere al match dalla tribuna, Geoff Hurst, il suo sostituto, firmerà il gol della vittoria inglese nel match passato alla storia per la clamorosa protesta del capitano degli argentini Rattin.Non ci sarà nulla da fare.L’Inghilterra giocherà la partita migliore di quel Mondiale e saranno due splendide reti di Bobby Charlton a dare ai bianchi d’Inghilterra la vittoria contro il temibile Portogallo di Eusebio e a qualificarli per la finale contro la Germania Ovest.Per quel match Jimmy Greaves pare pienamente recuperato ma a quel punto è Alf Ramsey che decide di confermare al centro dell’attacco Geoff Hurst e i suoi dieci compagni che hanno sconfitto i portoghesi in semifinale.I fatti daranno ragione al tecnico inglese.. Fin da bambino sogni di giocare una finale della Coppa del Mondo. E’ la partita della vita e io non l’ho giocata … e il dolore c’è e ci sarà per sempre”Queste le parole di Jimmy Greaves ripensando a quel giorno.----La lotta per inserirlo nel proprio settore giovanile è serrata.La spunterà il Chelsea, soffiando sul filo di lana l’acquisto del 15enne attaccante al Totthenam Hotspurs.Pare che nella trattativa siano state decisive le cinquanta sterline che Jimmy Thompson, scout del Chelsea, allungò al padre di Jimmy.Se la prima stagione nel settore giovanile dei “Blues” di Stamford Bridge sarà eccellente (cinquantuno le reti all’attivo del giovane Greaves) la seconda sarà semplicemente strepitosa: centoventidue reti.Uno score del genere convince tutti quanti in seno alla società che il percorso tradizionale (squadra giovanile, squadra riserve e infine prima squadra) con Greaves non ha alcun senso.e pochi mesi dopo, in agosto, verrà fatto debuttare in prima squadra … e proprio in un derby contro il Totthenam al White Hart Lane !Uno a uno sarà il risultato finale.Indovinate chi sarà a segnare il gol del Chelsea …Si fanno paragoni con il povero Duncan Edwards e nel giro di poche settimane dal suo esordio diventerà il calciatore più mediatico del calcio inglese.Le attenzioni nei suoi confronti sono tali da indurre il manager del Chelsea Ted Drake a tenere Greaves fuori squadra per oltre un mese “per preservarlo dall’esagerato interesse nei suoi confronti e per evitare che il ragazzo perda il contatto con la realtà”.Greaves tornerà in squadra il giorno di Natale del 1957 per il match contro il Portsmouth … segnando quattro reti nella vittoria del Chelsea per sette a quattro.che metterà sul piatto 80 mila sterline per il Chelsea ed un contratto faraonico di tre anni per Greaves.Neanche il tempo di firmare che l’attaccante inglese si pente della scelta fatta.Ha appena messo su famiglia e non vuole lasciare Londra.Supplicherà la dirigenza milanista di annullare l’accordo. Non c’è nulla da fare. Il Milan è irremovibile.Il livello di disciplina e il controllo sui giocatori anche nella sfera privata imposto all’epoca dalle nostre principali squadre di club è qualcosa di lontano anni luce dalla mentalità britannica, molto più permissiva e aperta.Il risultato è sul due a due e Greaves ha segnato entrambe le reti rossonere.Siamo nel finale di partita quando Greaves reagisce allo sputo di un calciatore della Sampdoria sferrandogli un calcio. L’arbitro vede solo la reazione di Greaves e concede un calcio di punizione alla Sampdoria … dal quale scaturirà però il gol vincente per i blucerchiati.Verrà accontentato nel dicembre di quello stesso anno con il Totthenam che non esiterà a sborsare 99.999 sterline per il suo cartellino … una in meno di centomila per evitare a Greaves il peso e la responsabilità di essere il primo calciatore britannico ad essere costato sei cifre …Nella stagione precedente hanno conquistato per la prima volta nella storia del calcio inglese moderno il “double” ovvero la vittoria in First Division e in FA CUP.In una squadra di questo spessore non solo Greaves riuscirà finalmente a mettere le mani su diversi trofei (cosa che non gli era mai riuscita con il Chelsea da lui stesso definito un team composto da “persone splendide ma da giocatori scarsi”)Già in quella prima stagione Greaves conquisterà la FA CUP, ripetendosi poi nel 1969, mentre nel 1963 arriverà un trionfo europeo nella defunta Coppa delle Coppe.Sarà una decisione che Greaves accetterà con molta fatica e con grande rimpianto.Nello stesso periodo c’è però un’altra squadra che offrirà le stesse condizioni agli Spurs e a Greaves: il Derby County, allenato dal giovanissimo e brillante manager Brian Clough.Greaves però non riesce proprio a lasciare la “sua” Londra decidendo così di accettare l’offerta degli “Hammers”.Quello che vedranno in campo i fedelissimi di Upton Park sarò solo una sbiadita controfigura di quello che è stato uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio britannico.I “claret & blue” del manager Ron Greenwood sono impegnati il giorno successivo in un match di FA CUP a Blackpool.Quando arrivano nella cittadina del Lancashire le condizioni meteo sono pessime. Infuria un’autentica bufera di neve. E’ praticamente certo il rinvio dell’incontro.A questo punto Greaves, insieme a tre compagni di squadra fra i quali c’è anche Bobby Moore, si lanciano in una session alcolica memorabile.Quando si svegliano al mattino le condizioni meteo sono nettamente migliorate e a questo si aggiunge l’impegno profuso da centinaia di tifosi del Blackpool che liberano dalla neve il terreno di gioco e le tribune del Bloomfield Road.La partita si gioca regolarmente e i padroni di casa, ultimissimi in First Division, umiliano con un secco quattro a zero gli Hammers.Greenwood è inferocito con i suoi quattro calciatori accusandoli della sconfitta ma mentre gli altri tre accettano di assumersi le loro responsabilità Greaves affronta il proprio manager.“Non abbiamo perso per colpa dell’alcol. Abbiamo perso perché tolti tre o quattro calciatori siamo una squadra scarsa”.Sono in molti a raccontare che nei suoi ultimi mesi al West Ham lo si vedeva praticamente ogni giorno lasciare il centro sportivo Chadwell Heath per dirigersi direttamente nel suo pub preferito a Romford dove rimaneva fino all’ora di chiusura.. Il suo alcolismo è conclamato.Metterà su peso in maniera importante e all’apice della sua dipendenza arriverà a bere una ventina di pinte al giorno e una bottiglia di vodka ogni sera prima di addormentarsi.Ma il richiamo per il suo adorato pallone riesce ad essere più forti dei suoi problemi personali., riuscendo nonostante tutto a giocare ad ottimi livelli in campionati meno stressanti e soprattutto con meno controllo sulla vita privata dei calciatori.Abbandonato dalla moglie e dai quattro figli ci vorranno ancora un paio di anni abbondanti prima di toccare davvero il fondo ed iniziare la lunga e faticosa salita.Nel 1978 ammetterà pubblicamente la sua dipendenza dall’alcol.Ci vuole molto coraggio perché ai tempi questo problema veniva tenuto nascosto e vissuto con grande vergogna.. Il programma “Saint & Greavsie”, ovviamente incentrato sul calcio, sarà seguitissimo e jimmy Greaves ne diventerà la star assoluta grazie alla sua competenza calcistica ma anche e soprattutto per lo spiccato senso dell’humor.. In realtà le radici sono assai più profonde e lontane nel tempo.Il 26 ottobre del 1966, dopo aver giocato e segnato nell’amichevole vinta dalla Nazionale inglese contro la Spagna di Alfredo Di Stefano, al suo rientro a casa Greaves scopre che. Fu il giorno peggiore delle nostre vite e la ferita di quel giorno non si è mai veramente rimarginata”.che vuole rimanere a Londra con la moglie e la piccola Lynn. Il Milan come detto è irremovibile ma il cuore di Greaves è rimasto nella sua Londra e nonostante in campo le sue prestazioni siano sempre ad ottimo livello quello che firma pochi mesi dopo per il Totthenam Hotspurs e il suo ritorno in patria è un uomo felice.. Problema che a fine carriera diventerà per un determinato periodo di tempo totalmente fuori controllo.Emblematico l’episodio che vede coinvolto Greaves e il compagno di squadra Alan Gilzean.Gli Spurs sono impegnati una partita di FA CUP a Bradford.I due chiedono al manager Bill Nicholson il permesso di raggiungere la cittadina delle West Midlands con la propria auto invece che con il pullman della squadra.Poco prima di arrivare in città di fermano in un pub dove consumano un pasto completo annaffiato da tre pinte di birra.Arriveranno al campo mezz’ora prima dell’inizio del match … e Jimmy Greaves segnerà il gol della vittoria degli Spurs dopo un solo minuto di gioco …“Ormai dei miei problemi lo sapevano in tanti. Sarebbe stata solo una questione di tempo per cui decisi che se si doveva sapere era meglio fossi io a raccontare tutta la storia. Mi odiai profondamente per un bel po’ di tempo dopo quell’intervista … mi ci vollero mesi per capire che in realtà quella scelta mi aveva salvato la vita”.Proprio in quei giorni farà la scelta che darà la svolta alla sua esistenza.Chiederà alla figlia maggiore Lynn di accompagnarlo al Warley Psychiatric Hospital di Brenwood dove inizierà il suo percorso terapeutico per disintossicarsi.(inclusa una popolarissima agenzia di viaggi)La sua popolarità diventerà tale che per tutte le nuove generazioni Jimmy Greaves sarà “quel simpatico conduttore televisivo” oscurando quasi la sua fama di fenomenale ex-attaccante.Sono diversi i momenti esilaranti durante le puntate di “Saint & Greavsie” (andato in onda alla tv inglese tra il 1985 e il 1992) ma uno in particolare merita menzione.Nel corso della carriera di Greaves sono stati proverbiali i suoi scontri con Tommy Smith, soprannominato “Iron Man” per la sua durezza nei contrasti e la sua forza fisica.Durante un servizio sul Liverpool, viene inquadrata una zona delle tribune a pochi metri dalla linea laterale.“Mi è capitato spesso di trovarmi da quelle parti” commenta Greaves.“Scusa Jimmy, ma quando mai tu sei venuto ad Anfield a vedere il Liverpool ?” gli chiede uno stupito St. John.“E chi ha parlato di venire a vedere il Liverpool ? In quelle gradinate mi ci mandava Tommy Smith a calci !” è la risposta di “Greavsie”.Conosciutissimo è l’episodio che vede sempre protagonisti i due. Si gioca Liverpool vs Totthenam e dopo pochi secondi di gioco Tommy Smith si avvicina a Jimmy Greaves porgendogli un biglietto.Greaves guarda Smith stupito.“Leggilo” gli dice Smith.Greaves lo legge e poi ancora più sorpreso si rivolge al difensore del Liverpool.“Scusa, ma cosa dovrei farci io con il menù dell’ospedale di Liverpool ?” chiede Greaves.“Studialo con attenzione. Perché è il luogo dove sarai a mangiare stasera” è la sentenza di Tommy Smith.. Greaves perde l’uso della parola e pur recuperando bene a livello generale sarà impossibilitato per sempre a camminare.a conferma che il meraviglioso senso dell’humour di Jimmy Greaves non se ne à andato insieme alla parola e all’uso degli arti inferiori.Infine qualche statistica fondamentale per capire la grandezza di questo calciatore:6 volte capocannoniere in First Division3° miglior realizzatore di sempre con la Nazionale d’Inghilterra alle spalle di Bobby Charlton e Gary Lineker.1° Cristiano Ronaldo2° Lionel Messi… al 4° posto c’è “un certo Gerd Muller”