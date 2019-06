L'Italia torna in campo per le qualificazioni a Euro 2020. Impegno ellenico per gli Azzurri che alle 20.45 ad Atene scendono in campo contro la Grecia. Sei punti conquistati finora dalla squadra di Mancini, quattro per la formazione Anastasiadis che cerca il sorpasso in vetta. Scelte fatte per il ct italiano, l'unico dubbio riguarda il centravanti che completerà il tridente con Chiesa e Bernardeschi: Belotti in pole, davanti a Quagliarella e Insigne.



Arbitra l'inglese Taylor, il match sarà trasmesso in chiaro in diretta su Rai 1.



PROBABILI FORMAZIONI



Grecia (4-2-3-1): Vlachodimos; Mavrias, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Samaris, Zeca; Bakasetas, Fortounis, Masouras; Koulouris. Ct. Anastasiadis.



Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct. Mancini.