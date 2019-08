Correcto, el partido del debut del VAR en Grecia. Cuando se pudo ver en directo la entrega a domicilio de la comida en la sala VAR pic.twitter.com/8aeAzyo7sr — Toni Padilla (@Toni_Padilla) August 25, 2019

Impossibile dire di no quanto lo stomaco inizia a brontolare. E così può succedere che in sala VAR arrivi qualcosa da mangiare su ordinazione. Tutto vero, è successo in Grecia durante la gara tra, proprio il giorno del debutto della tecnologia: le telecamere inquadrano la sala VAR e spunta un uomo che consegna la busta con il cibo. Non benissimo. La gara è finita 1-1 (gol disu rigore), senza nessun bisogno dell'intervento della tecnologia durante i 90'.