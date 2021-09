Da ieri Green Pass per viaggi lunghi (treno, aereo, navi). Primo giorno di tranquillo Green Pass (quando ne scriviamo sono le 18 di ieri). Qualcuno è andato in stazione a marciare sui treni, qualcuno di quanti già nei giorni scorsi era andato in strada a gridare "venduti" a medici e infermieri.Per gridare medici venduti occorre essere certi che altrimenti non può essere e la certezza può però, inevitabilmente deve poggiare sulla propria esperienza di vita e sulla auto percezione di se stessi. Chi è certo siano tutti pagati da Bigh Pharma e da altri occulti e maligni poteri, chi giura che è così che va è chi è cosi che farebbe: si farebbe pagare, si venderebbe, monetizzerebbe il danno da fare al prossimo. Ne è sicuro e certo dei medici che si vendono perché vendersi è più o meno quello che nella vita lui ha sempre fatto e comunque sempre tenta di fare. Non ha esperienza d'altro che di fregare il prossimo, quindi è ossessionato dall'esser fregato. Perché il No Vax-No Green conosce se stesso. Green Pass e vite in vendita, quali?Da quasi tre giorni non più un soldato occidentale in Afghanistan. Si è detto e letto: da infami e vili andarsene. Si è detto e letto: andare e restare è da guerrafondai. Si è detto e letto valesse la pena morire per Kabul, alla sola condizione fosse qualcun altro a farlo. Tutto detto e scritto dalle stesse voci e stesse tastiere.Mortalità infantile e da parto dimezzate. Bambini sottopeso: numero calato della metà. Acqua potabile nelle abitazioni dei centri urbani passata dal 16% all'89%. Afghani in grado di leggere e scrivere passati dall'otto al 43 per cento della popolazione. Cure mediche accessibili al 50% della popolazione, prima era il 25%. Un autentico disastro cui metteranno riparo i Talebani.. Da noi, se fosse? Da noi, se fosse, tutti sereni. Sperimentazioni in atto da tempo a Roma hanno dimostrato che dove c'è questo limite di velocità a 30 orari è come non ci fosse: a 30 all'ora non vi va nessuno. Come non fosse, di massa. Pure i monopattini elettrici tendono a sforare.Anni di pandemia economica 2020 e 2021: finora più 167 miliardi di debiti nelle casse pubbliche italiane e nelle casse di aziende e famiglie più 170 miliardi. Se almeno cessasse il "ci hanno lasciato soli!".